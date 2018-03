Sponsors WK onder druk na Damso-rel

De sponsors van de Rode Duivels staan steeds meer onder druk om zich terug te trekken nu de Belgische voetbalbond achter de Brusselse rapper Damso blijft staan.

Damso ligt al een paar dagen onder vuur omdat z’n nummers vol seksistische, denigrerende teksten zitten. Maar de voetbalbond is het niet eens met de reacties. “Damso, een fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond. Hij is ook een voorbeeld van integratie. Deze boodschap was in onze ogen fundamenteel omdat we deze waarden altijd hoog in het vaandel hebben gedragen”, zegt de voetbalbond in een mededeling.

Juridische stappen

Bij de Vrouwenraad zijn ze het daar absoluut niet mee eens. Ze riepen de sponsors op om zich terug te trekken en overwegen zelfs gerechtelijke stappen.

“We zijn aan het bekijken of er eventueel juridische stappen kunnen genomen worden. Het gaat hier over heel zwaar seksime, om vrouwenvernedering, om aanzet tot verkrachting. Dus we gaan kijken welke wettelijke pistes bewandeld kunnen worden”, zegt Magda De Meyer van de Vrouwenraad.

Damso zelf heeft nog steeds niet gereageerd op de heisa.