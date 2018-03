Spoeddiensten overspoeld met botbreuken

Het is bijzonder druk op de spoeddiensten vandaag. Niet alleen is de griep nog steeds hevig aanwezig, maar door de ijzel komen ook heel wat mensen met botbreuken langs. Heel wat mensen schuiven uit en komen slecht terecht, met een breuk tot gevolg.

Zo ook Clément, die een gebroken arm heeft. Hij is gevallen op school, op een gladde plek. Hij moet wellicht vier weken met een ingegipste arm rondlopen. Clément is maar één van de slachtoffers van de ijzel, de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk ligt vol mensen met breuken.

Breuken door ijzel

Tussen tien uur vanmorgen en vier uur vanmiddag hebben de dokters en verplegers vijftig mensen die gevallen waren moeten verzorgen.

Door de gladheid is het razend druk in alle ziekenhuizen in ons land. Om iedereen te kunnen helpen, wordt op sommige spoedafdelingen zelfs extra personeel opgetrommeld.

Nu is het nog altijd druk op spoed. Niet meer zo zeer door de ijzel, wel door de sneeuw.