Speekseltest meet hoe moe je bent

Franse wetenschappers zijn erin geslaagd om uit ons speeksel af te leiden hoe moe we zijn. Dat opent nieuwe perspectieven voor testen in het verkeer, want vermoeidheid speelt naar schatting een rol bij een kwart van de ongevallen.

De speekseltesten voor vermoeidheid zouden een aanvulling kunnen betekenen voor de huidige alcohol- en drugscontroles. Die nieuwe test zou via het speeksel kunnen achterhalen of je te moe bent om achter het stuur te kruipen.

Verkeersinstituut Vias en slaapexperts zijn alvast voor het idee gewonnen. De automobilisten die te moe in de wagen kruipen, rijden namelijk minder alert en daardoor ook slechter. "Slaaptekort leidt tot slaperigheid en is vergelijkbaar met twee glazen alcohol achter het stuur”, zegt slaapexpert Johan Verbraecken van het UZA, die voorstander is van het idee.

Nog niet zover

De technologie die ontwikkeld werd door Franse wetenschappers, staat nog niet helemaal op punt. De toepassing ervan is dus nog niet meteen voor morgen – als die er al komt. “Het effectief gaan toepassen van de techniek en de wetgeving is een heel ander paar mouwen”, erkent ook slaapexpert Verbraecken.