Softwareprobleem bij verschillende apothekers

Veel apothekers konden vandaag al voor de derde keer deze week geen elektronische voorschriften inscannen door een softwareprobleem. Het is lastig werken zo, maar voorlopig krijgen alle patiënten hun medicijnen. Vanavond is er crisisvergadering om het probleem op te lossen.

Door de storing hebben apothekers geen toegang tot de elektronische doktersvoorschriften. Gelukkig geven artsen in deze overgangsperiode ook nog een papieren bewijs mee dat de apotheker kan gebruiken in geval van nood. Maar voor de terugbetaling van de medicatie kan in MyCareNet niet nagegaan worden of de patiënt verzekerd is.

Er is wel een reservesysteem dat beschikbaar is bij een onderbreking, maar dat is niet in alle gevallen opgestart. De patiënt moet dus in sommige gevallen de volle prijs betalen en zich daarna tot zijn ziekenfonds wenden voor de terugbetaling.

De APB heeft de problemen met e-Health aangekaart bij de overheid, ook omdat de onderbrekingen op het platform dit jaar opnieuw toenemen volgens de nationale federatie van apothekers.