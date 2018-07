Snikheet, maar niet warmste dag ooit

Het was alweer een bloedhete dag vandaag, en alweer sneuvelden er records. We kregen de warmste 27 juli ooit in ons land, samen met gisteren ook de warmste dag van het jaar, met 35,4 graden in Ukkel. Maar de warmste dag ooit werd het niet.

Lokaal zullen ongetwijfeld records gebroken zijn, en beleefden ze de warmste dag ooit, maar een nationaal record is niet gesneuveld. De hoogste temperatuur werd gemeten in Sint-Pieters-Rode in Vlaams Brabant waar het 37,2 graden werd. Niet genoeg dus om het record van de hoogste meting ooit in ons land te breken, dat ligt op 38,8 graden in 1947.