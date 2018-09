Snelwegparking Jabbeke afgesloten

Sinds 8 uur vanavond is de snelwegparking in Jabbeke richting de kust afgesloten. De parking en het tankstation blijven telkens gesloten tot 6 uur ’s morgens. Dat is een maatregel van de burgemeester van Jabbeke, hij wil er zo de problemen met transmigranten aanpakken.

Drie dagen geleden was er nog een schietpartij tussen transmigranten op de snelwegparking. Daarbij raakten twee mensen gewond. De parking gaat zeker drie maanden dicht van 8 uur ’s avonds tot 6 uur ‘s morgens. Daarna volgt een evaluatie.