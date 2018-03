Smurfen vliegen je de wereld rond

Brussels Airlines heeft een nieuw ‘Belgian Icon’ voorgesteld, een vliegtuig dat opgedragen is aan iconische Belgen. Dit keer is het de beurt aan de Smurfen om op een vliegtuig te prijken. Het toestel werd dan ook ‘Aerosmurf’ gedoopt.

Bij een wedstrijd in augustus kwam het Smurfenontwerp van Marta Mascellani als winnaar uit de bus voor de vijfde Belgian Icon. “De Smurfen zijn één van de meest geliefde stripfiguurtjes van ons land en zijn zonder twijfel de perfecte ambassadeurs voor België”, klinkt het bij Brussels Airlines.

Met de ‘Belgian Icons’ wil Brussels Airlines België uitdragen naar de wereld. Ook Kuifje, René Magritte en de Rode Duivels sieren een vliegtuig. Verder is er een toestel opgedragen aan Tomorrowland.

Smurfenjaar

Precies zestig jaar geleden verschenen de Smurfen voor het eerst in het stripblad ‘Spirou’, met Peyo als geestelijke vader. Speciaal voor de zestigste verjaardag is 2018 uitgeroepen tot het Smurfenjaar.

‘Aerosmurf’ is dan ook slechts één van de eerbetonen aan de Smurfen. In Brussels Expo kan je binnenkort de wereld van de blauwe stripfiguurtjes ontdekken in ‘Het Smurfenavontuur’. Op 17 mei zal er ook een Smurfenfresco onthuld worden in de buurt van het Brusselse Centraal Station en de Grote Markt.