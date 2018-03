Slechte slaper? Met deze tips lukt het toch!

Maar liefst één op de drie Belgen kampt met acute slaapproblemen en één op de tien slaapt chronisch slecht. Slaapexperte Annelies Smolders schreef vorig jaar een boek met dat je slaapgedrag volledig kan veranderen. Deze tips uit haar boek 'Start to Sleep' kunnen je helpen om de slaap te vatten. Voor de Internationale Dag van de Slaap geven we ze graag nog even mee:

Blijf langer op

Denk niet aan het meest ideale uren slaap, maar ga slapen wanneer je moe bent. Soms is het dus verstandig om wat langer op te blijven in plaats van bewust vroeg te gaan slapen.

Moeilijk inslapen? Ga heel laat slapen!

Als je moeilijk in slaap valt, ga dan een aantal dagen veel later slapen. Op die manier bouw je slaapschuld op. Zo ben je telkens erg vermoeid als je naar bed gaat, en zal het inslapen veel vlotter gaan.

Woelen

Lig je langer dan 15 à 20 minuten wakker? Sta dan op, ga naar een andere kamer en doe iets anders. Blijf niet in bed liggen, zo gaan je hersenen je ‘bed’ onbewust in verband brengen met ‘woelen’ en ben je nog verder van huis.

Geen dutjes

Het klinkt erg verleidelijk: na het werk kort een dutje doen en er dan weer tegenaan gaan. Fout! Door de dutjes bouw je namelijk je slaapschuld af, terwijl je die moet opbouwen om ’s avonds snel de slaap te kunnen vatten.

Sta altijd op hetzelfde uur op

Probeer elke dag rond hetzelfde tijdstip op te staan, ook tijdens vakanties. Zo lang mogelijk blijven liggen is het slechtste wat je kan doen.

Sport vroeg

Als je denkt dat het helpt om vlak voor het slapengaan nog een blokje te gaan lopen of een eindje te fietsen, ben je mis. Vermijd sport minimaal drie uur voor het slapengaan. Je krijgt net extra energie van sporten, waardoor je moeilijker de slaap kan vatten.

Geen gsm of tablet

Iedereen doet het wel eens: tv kijken in bed, nog wat tokkelen op die smartphone. De schermpjes zenden echter een signaal naar je hersenen dat ze moeten wakker blijven. Meteen daarna gaan slapen bemoeilijkt dan ook het inslapen.