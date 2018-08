Slang kronkelt maand lang rond in Leuven

Het was even schrikken in Leuven gisteravond, want daar kronkelde een rode korenslang door de Diestsestraat, één van de drukste winkelstraten van de stad. De brandweer en de politie wilden het dier - meer dan een meter lang- vangen, maar het glipte in een keldergat.

Korenslangen zijn niet gevaarlijk. Maar de brandweer legde voor de zekerheid toch maar een zandzak over het keldergat, zodat het dier niet opnieuw kon ontsnappen. De eigenaar kwam de slang vanochtend vangen. Wat bleek? Ze ontsnapte al een maand geleden.