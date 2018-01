Slachtoffers ex-diaken "niet veel wijzer"

In het assisenproces tegen ex-diaken Ivo Poppe kwamen deze ochtend verschillende nabestaanden van mogelijke slachtoffers getuigen. Allemaal willen ze weten of de beschuldigde al dan niet de dood van hun familielid op zijn geweten heeft, maar veel wijzer zijn ze naar eigen zeggen niet geworden.

Op het proces kwam onder meer Patrick Vanacker getuigen, zijn moeder is mogelijk een van de slachtoffers van de ‘diaken des doods’. De 74-jarige vrouw stierf in 1993 in het ziekenhuis van Menen in verdachte omstandigheden.

Poppe gaf aanvankelijk toe dat hij de vrouw gedood had, maar later trok hij de bekentenis opnieuw in. Op het proces verontschuldigde Poppe zich bij de nabestaanden van de vrouw, en herhaalde hij dat hij haar niet had gedood.

Wél geeft hij toe dat hij tien tot twintig bejaarden heeft gedood in het ziekenhuis waar hij werkte, al kan hij zich hun namen naar eigen zeggen niet meer herinneren. Bij vrijwel al zijn slachtoffers werd lucht in hun ader gespoten. Absoluut geen zachte dood, zegt de wetsdokter daarover.

Waarover gaat het weer?

Het proces tegen de ‘diaken des doods’ ging afgelopen maandag van start. Ivo Poppe wordt verdacht minstens tien moorden en de moord op zijn moeder. De feiten kwamen aan het licht toen de beschuldigde eind 2013 zelf aan een psychiater vertelde dat hij bij tientallen mensen actief euthanasie zou hebben toegepast.

Daarbij zou hij opzettelijk lucht ingespoten hebben. Het gerecht in Kortrijk startte een onderzoek, waarna Ivo Poppe in mei 2014 in de cel belandde op verdenking van een reeks moorden. Hij riskeert levenslange opsluiting.