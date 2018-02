Slachtoffers Bende blijven wantrouwig

De slachtoffers van de Bende van Nijvel blijven wantrouwig over het onderzoek, ook nu het in handen komt van het federaal parket. Veel slachtoffers waren nochtans vragende partij om het onderzoek te federaliseren omdat ze denken dat het onderzoek in Charleroi nooit tot op het bot is uitgevoerd, maar de onderzoeksrechter blijft wel dezelfde.

“Het is stilaan het verhaal van mijn leven”, zegt slachtoffer David Van de Steen aan VTM NIEUWS. “Nu beloven ze dit en dan beloven ze dat, maar er komen geen resultaten.” Van de Steen vreest dat het onderzoek snel opnieuw zal stilvallen.

Vermassen, de advocaat van Van de Steen, is gematigd positief over de nieuwe middelen voor het onderzoek. Hij hoopt dat het nu een echte doorstart krijgt. “Het is positief dat het onderzoek federaal wordt overgenomen, want bij veel mensen leefde het gevoel dat het in Charleroi wordt tegengehouden”, zegt hij.

Intussen zijn er al een pak nieuwe tips binnengekomen sinds de onthulling van oud-rijkswachter Christian Bonkofski als Reus van de Bende. Volgens Vermassen en Van de Steen zitten daar zeker bruikbare tips bij.

