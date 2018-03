Slachtoffer Zaventem: "Ik ben sterk"

“Ik ben heb het overleefd en ik ben gelukkig”, dat zegt Béatrice De Lavalette, een van de slachtoffers van de aanslag in Zaventem, tijdens de herdenking vandaag. Bij de aanval verloor ze beide benen.

Béatrice is een Frans-Amerikaanse en is 19 jaar. Op 22 maart kwam ze aan op de luchthaven voor een trip naar Florida. “Toen ik twee jaar geleden de deuren van Brussels Airport binnenstapte, dacht ik dat ik op reis ging naar Florida. Maar wist ik veel dat ik aan een levenslange trip zou beginnen”, zegt Béatrice vandaag op de herdenking van die aanslag.

Béatrice verloor beide benen en werd vandaag ondersteund door drie agenten in burger. Ze vertelt haar verhaal met een krop in de keel. “Velen van ons hebben een enorm groot trauma en verlies opgelopen, dat anderen zich niet eens kunnen inbeelden. Lange tijd begreep ik niet waarom dit mij is overkomen.”

"Ik ben gelukkig"

“Maar ik ben er eindelijk achter gekomen: Ik ben sterk”, gaat Béatrice verder. “Ik kan hier voor jullie staan vandaag, als de meest zwaargewonde overlevende van de aanslagen in Brussel en ik kan zeggen: Ik heb het overleefd en ik ben gelukkig.”