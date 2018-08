Slachtoffer gaybashing getuigt: "Haat alleen maar toegenomen"

De voorbije week waren er in ons land een aantal gevallen van gaybashing. Vrijdagavond werd onder meer een homo aangevallen na een party van de Antwerp Pride. Zijn aanvallers scholden hem uit, sloegen en schopten hem. De man doet zijn verhaal aan VTM NIEUWS, want het geweld tegen holebi's is de laatste jaren verergert, zegt hij.

Vrijdagavond vielen onbekenden de man aan in de rug, toen hij langs de Frankrijklei naar huis stapte, na een feestje van de Antwerp Pride. Ze duwden hem op de grond. “Ik hoorde ze niet aankomen, dat was een schok”, vertelt de man. “Ze riepen heel de tijd ‘vuil jeanet’”.

De aanval op twee homomannen eerder in Gent had de man al erg aangegrepen. Vooral ook de erg kwetsende reacties op social media. Hij vindt de homohaat alleen maar toegenomen. “Ik persoonlijk heb het gevoel dat toen ik jonger was, 10 jaar geleden of zo, dat het toen toleranter was. Ik ben 20 jaar uit de kast, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb natuurlijk al kleinere dingen meegemaakt, verbaal geweld. Maar dit, dat iemand u wil slaan, dat iemand geweld wil plegen, gewoon omdat je homo bent. Dat gaat er gewoon niet in.”

Met zijn getuigenis wil de man de haters met zichzelf confronteren. “Daar moet toch aandacht aan besteed worden, dat kan toch niet, dat die rotte appels in onze maatschappij, mensen zomaar aanvallen, zonder reden, om wie ze zijn.”