Slachtoffer explosie Antwerpen herdacht

Een honderdtal mensen heeft vanmiddag afscheid genomen van de Afghaan Sahil Noor Ahmad, een van de twee dodelijke slachtoffers van de explosie op de Paardenmarkt in Antwerpen afgelopen maandag. Daarna is het lichaam naar de familie van Ahmad in Afghanistan overgevlogen.

Vrienden van de overleden Afghaan Sahil Noor Ahmad kwamen bij elkaar aan de moskee in Hoboken. Ze condoleerden elkaar en haalden herinneringen op aan hun vriend. Binnen werd een gebed voor Ahmad gehouden, samen met de imam. Dat gebeurde sereen, zonder camera's.

“Kennen regels niet”

Ook Zakir Jaavoobi was erbij. Hij huurde het appartement op de Paardenmarkt waar zijn vriend op bezoek was. Tijdens de explosie was hij naar de winkel, en dus overleefde hij het.

“We zijn vluchtelingen dus we kennen hier niet alles regels”, zegt hij. “We proberen ze te leren en hebben de politie gesproken. Maar het belangrijkste tot nu toe was om het lichaam van onze vriend te repatriëren naar ons thuisland Afghanistan. Dat organiseren we vandaag. Eenmaal dat in orde is, dan dien ik klacht in en ga ik naar de rechtbank.”

Het lichaam van de Afghaan werd na het gebed onmiddellijk naar de douane gebracht. Zodat het vanavond nog naar Afghanistan kan, naar zijn familie. Een gulle mecenas betaalt voor de overbrenging.

Online formulier voor vragen

De lokale politie van Antwerpen heeft vandaag ook een onlineformulier ter beschikking gesteld van iedereen die vragen heeft over de explosie. Met het formulier probeert de politie een laagdrempelig contactpunt aan te reiken voor wie betrokken was bij de ontploffing aan de Paardenmarkt.

“Betrokkenen kunnen via deze weg elke vraag stellen aan de politie die verband houdt met het incident”, klinkt het. “Wie vragen heeft over verloren spullen, de verdere afhandeling van een (schade)dossier of op zoek is naar een goed gesprek, kan het formulier invullen.”