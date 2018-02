Slachtoffer Bataclan: "Ik wil hem recht in de ogen kijken"

Het proces rond Salah Abdeslam dat morgen start, gaat niet over de aanslagen in Parijs. Toch zullen die feiten nooit veraf zijn. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van die aanslagen en dus hebben veel slachtoffers en nabestaanden aangekondigd dat zij morgen naar Brussel zullen komen om het proces te volgen.

De slachtoffers willen Abdeslam in de ogen kijken. Een van de slachtoffers is de Nederlander Ferry Zandvliet, hij was aanwezig in de Bataclan en heeft de aanslag daar overleefd. “Afgelopen twee jaar heb ik last gehad van post-traumatische stressklachten. Het gaat nu heel erg goed”, zegt Zandvliet.

“Ik heb heel vaak de vraag gekregen waarom ik bij de rechtszaak wil zijn, maar ik wil de jongen die dit allemaal op zijn geweten heeft recht in de ogen kunnen kijken. Ik heb de andere terroristen die avond in de Bataclan gezien, nu wil ik hem zien.”