Slachtoffer 22/3 neemt deel aan triatlon

Eén van de slachtoffers van de aanslag in Zaventem heeft vanmiddag deelgenomen aan de triatlon in Brugge. De Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield raakte bij de explosie in de luchthaven levensgevaarlijk gewond. Twee jaar revalideren en vijftig operaties later, kan ze eindelijk weer naar de toekomst kijken.

Met een koptelefoon op haar hoofd wordt Karen Northshield in een bootje gedragen. Het is de eerste keer dat de 32-jarige vrouw opnieuw deelneemt aan een openbaar sportevenement. Bij de aanslag in Zaventem stond ze aan te schuiven op amper tien meter van de ontploffing. Vandaag kan ze ons nog altijd niet zelf te woord staan.

"Ze heeft grote problemen. Ze heeft last van het zware post-traumatisch stresssyndroom, ze heeft angstdromen, ze heeft paniekaanvallen ze heeft zware gehoorschade”, zegt haar coach, Martin Van Dromme.

Zwemkampioene en fitnesscoach

Voor de aanslagen in Zaventem en Brussel was Karen Northshield zwemkampioene en fitnesscoach. Nu is ze al blij dat haar coach Martin haar één kilometer over de Brugse reien kan zwemmen.

“Ik denk dat dit haar een enorme boost zal geven in het revalidatieproces. Dat ze niet alleen haar familie maar ook de mensen die slachtoffer geweest zijn, kan tonen van kijk, ik ben er nog. En ik kan nog iets presteren", zegt haar dokter, Koen Steel.

Karen Northshield komt van ver, want vlak na de aanslag in Zaventem kreeg Karen van de dokters te horen dat ze het waarschijnlijk niet ging halen. Met deze prestatie wil ze iedereen tonen dat niets onmogelijk is. En dat weten ook de topsporters te waarderen.