Slachtoffer 22 maart aan start Ten Miles

Er staat straks een bijzondere deelnemer aan de start van de Ten Miles in Antwerpen: Sebastien Bellin, een slachtoffer van de aanslagen op 22 maart 2016. Het is vandaag de eerste keer dat hij weer meedoet aan een loopwedstrijd.

“Ik ben erg emotioneel”, zegt Bellin. “Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou doen. Ik geloofde er altijd wel in. Maar geloven is één ding, het doen is iets anders.” Als hij de eindmeet haalt, hoopt hij dat het een positief moment wordt, “voor al het werk en de mensen die me geholpen hebben de voorbije twee jaar.”

De Belgisch-Braziliaanse basketbalspeler raakte zwaargewond aan zijn benen in het metrostation Maalbeek. “De bom blies een deel aan de achterkant van mijn been weg. Als dat been die tien mijl kan lopen, dan kan ik zelf ook het leven aan.”