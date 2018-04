IS-sites platgelegd? Expert ziet iets anders

Experts beweren dat de IS-propaganda nog altijd even actief is als vroeger. Volgens het federaal parket heeft ons land, samen met Europol, verschillende netwerkcomputers van terreurgroep Islamitische Staat kunnen lamleggen, maar experten spreken dat tegen.

Het gaat om servers waarop de IS-propagandamachine draait. Op de servers staan onder andere video’s waarin aanslagen verheerlijkt en executies uitgevoerd worden.

Grote klap

Volgens het gerecht werden verschillende IS-servers in lamgelegd en in beslag genomen. Men spreekt van een grote klap voor de terreurgroep, maar volgens IS-expert Pieter Van Ostaeyen is het nog altijd even druk op de online-propagandakanalen.

“Het bewijs dat de propaganda gewoon doorgaat is staalhard. Het is me een raadsel wat Europol exact claimt”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

