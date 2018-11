Sinterklaas komt aan in Antwerpen

In Antwerpen is de stoomboot van Sinterklaas aangekomen vanuit Spanje. De goedheilig man sprak 13.500 kinderen en ouders toe aan het Museum aan de Stroom (MAS) in plaats van op het balkon van het Antwerpse stadhuis, dat in renovatie is. Ook dit jaar bleken er gelukkig geen stoute kinderen te zijn.

Iets na 13.30 uur kwam de Sint aan land ter hoogte van het Verbindingsdok-Westkaai. Onder meer zijn paard Slecht Weer Vandaag, verzorger Ramon en een bende Pieten waren ook van de partij. De intrede werd opgeluisterd door een fanfare.

Bart Peeters en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) waren de eersten om de Sint te begroeten. Die laatste had eerder beleefd geweigerd om een sinterklaasliedje te zingen voor de wachtende fans.

Daken inspecteren

Vanop een podium in de schaduw van het MAS, dat overigens een perfect uitkijkpunt is om de Antwerpse daken te inspecteren, nam Sinterklaas er vervolgens zijn grote boek bij. Tot grote opluchting van het publiek zijn er ook dit jaar geen stoute kinderen.

Sinterklaas en Zwarte Piet zullen de komende dagen brieven ophalen. "Wij hebben daar altijd graag een tekening bij", liet de Sint nog weten.