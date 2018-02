Single? Sluit je op en vind een Valentijntje

De ‘Puzzle Escape Room’ in Gent heeft een speciale actie op poten gezet voor de mensen die komende woensdag liever niet alleen Valentijn willen vieren. Singles konden zich een uur lang laten opsluiten in een kleine ruimte met andere vrijgezellen, waarbij ze samen op zoek moesten gaan naar de juiste codes om te ontsnappen.

De zogenaamde ‘Escape Rooms’ zijn al een tijdje erg in trek in ons land. Op dit moment bestaan er al ongeveer 120 van deze spelruimtes en er komen wekelijks nieuwe zaken bij. Het principe is eenvoudig: mensen worden in kleine ruimtes gestoken die op slot zijn en ze moeten samenwerken om de juiste codes te zoeken zodat ze kunnen ontsnappen.

Speciaal voor Valentijn werd in Gent een speciale actie op poten gezet voor singles. Ze moesten op voorhand een vragenlijst invullen zodat de organisatie de vrijgezellen samen kon opsluiten al naargelang hun gemeenschappelijke interesses.

En dat bleek een groot succes. De organisatie besloot zelfs om voortaan iedere maandag ‘Escape Rooms’ te organiseren voor vrijgezellen.