Shishabars moeten rookverbod ook naleven

De Stichting tegen Kanker wil dat het rookverbod strenger wordt gecontroleerd in Shishabars. Dat zijn cafés waar mensen een waterpijp kunnen roken. Ook daar geldt het rookverbod, in principe mag in hooguit een vierde van het café gerookt worden. Maar drie op de vier shishabars lappen dat aan hun laars.

Youssef Badaoui heeft een shishabar in het centrum van Antwerpen, mensen kunnen hier iets drinken maar de meesten komen om waterpijp te roken.

VTM NIEUWS ging langs bij Youssef, wiens zaak helemaal in orde is met de voorschriften. Zo is de rookruimte bijvoorbeeld niet groter dan een vierde van het café en is er een goed ventilatiesysteem. Maar 108 van de 181 gecontroleerde zaken vorig jaar zijn niet in orde. Da's maar liefst 64 procent. Terwijl de inbreuken tegen het rookverbod in cafés gedaald zijn tot dertien procent. De Stichting tegen kanker wil nu meer controles.

Maar veel shishabars willen net dat de regels soepeler worden, omdat mensen net komen om te roken. De stichting tegen kanker ijvert ook voor meer regels, waarbij ook de luchtkwaliteit systematisch gecontroleerd wordt.