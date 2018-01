Sharia4Belgium-leider Belkacem heeft spijt

“Ik heb grote fouten gemaakt, waarvan ik heel veel spijt heb.” Dat heeft de veroordeelde leider van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, volgens zijn advocate gezegd op een zitting van het Grondwettelijk Hof. Dat Hof zat vandaag samen over de afname van de Belgische nationaliteit van Belkacem. Hij wilde zelf ook aanwezig zijn op de zitting en dat is vrij uitzonderlijk. De veiligheidsmaatregelen voor de zitting waren dan ook ongezien.

Belkacem wil absoluut Belg blijven, omdat hij naar eigen zeggen enkel een band heeft met ons land en niet met Marokko. “Hij zegt dat hij zich Belg voelt en in België wil blijven”, zegt zijn advocate Liliane Verjauw aan VTM NIEUWS. Hij vreest ook dat als zijn nationaliteit zal worden afgenomen, hijzelf en zijn hele familie zullen worden teruggestuurd. “Hij beseft dat hij een maat te ver is gegaan”, aldus de advocate

Playstationspelletjes met oorlogswapens

Belkacem zit op dit moment in een gesloten afdeling van de gevangenis van Hasselt samen met andere terreurverdachten. “Hij heeft schuldinzicht en hij zit daar ook maar te niksen. Het enige wat hij daar ter beschikking heeft, is een Playstation waarop ze oorlogspelletjes kunnen spelen met Kalasjnikovs. Hij mag zelfs geen strips van Suske en Wiske lezen omdat die mogelijk te gevaarlijk zijn, maar dan wel spelletjes met Kalasjnikovs”, aldus Verjauw.

In België geboren

De veroordeelde terrorist werd in april 1982 in ons land geboren uit Marokkaanse ouders en verkreeg de Marokkaanse nationaliteit. In januari 1997 verkreeg zijn moeder bijkomend de Belgische nationaliteit, waardoor die ook aan Belkacem werd toegekend, bovenop de Marokkaanse nationaliteit.

Belkacem werd op 11 februari 2015 veroordeeld tot twaalf jaar cel als leider van een terreurgroep en dat werd bevestigd op 27 januari 2016 door het hof van beroep in Antwerpen. Hij werd ook voor tien jaar uit alle rechten ontzet. Het Antwerpse hof van beroep vond Belkacem schuldig aan het plegen van geweldmisdrijven en aan het leiden van een terroristische groep.

Nadien volgde een vordering om Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen. Het Grondwettelijk Hof kan zelf niet beslissen over de afname van de nationaliteit van Belkacem. Het beantwoordt alleen maar een paar vragen van het hof van beroep van Antwerpen over de grondwettelijkheid van een reeks bepalingen in het Wetboek van de Belgische Nationaliteit.

Belkacem wilde per se zelf op de zitting aanwezig zijn, om er zo alles aan te doen om die Belgische nationaliteit te behouden en dat is vrij uitzonderlijk. De veiligheidsmaatregelen waren dan ook enorm.