Sensor moet hartfalen tegengaan

Hartspecialisten van het Ziekenhuis Oost-Limburg hebben een nieuw type sensor ingeplant in de long van een patiënt met hartfalen. De sensor meet de druk in de longen, als de patiënt kortademig wordt, kunnen de dokters dat online volgen, en indien nodig ingrijpen. Het is voor het eerst dat deze sensor bij een mens wordt ingeplant.

In ons land lijden 200.000 mensen aan hartfalen. Dat is een chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed kan pompen naar de organen. Patiënten krijgen dan last van kortademigheid, en kunnen er aan sterven.

Het komt over als het gevoel van verstikken omdat er zich water in de longen verzamelt.. We weten nu wetenschappelijk dat dit altijd vooraf gaat met een stijging van de druk in de longcirculatie.

De druk in de longcirculatie die aan het gevoel van verstikking voorafgaat kan nu vanop afstand gemeten worden door een sensor van amper twee centimeter. Ze plaatsen die via de lies in de longslagader, een ingreep onder lokale verdoving. Deze sensor kan méér dan andere sensoren. Artsen plaatsen 'm heel precies waar ze hem willen. De patiënt kan zelf meten en hij staat continu in verbinding met het ziekenhuis.

Het innovatieve aan deze vernieuwde sensor is eigenlijk dat de patiënt gemakkelijk thuis een meting zelf kan doen door het apparaat gewoon even ter hoogte van de borstkas te houden. Dit laadt de sensor op en zal direct een drukmeting doorsturen. Via een onlineplatform worden hartritme, gewicht, saturatie en druk gemonitord. Als artsen merken dat de druk vier dagen na elkaar stijgt, grijpen ze in door bijvoorbeeld de medicatie van de patiënt aan te passen.

De sensor is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf. Ze zitten nog in een testfase, maar de sensor zou naar schatting 15.000 euro kosten.