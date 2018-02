Seksdriften Hardy veroorzaakt door medicatie?

Op het proces tegen Renaud Hardy in Tongeren heeft een neuroloog vandaag getuigd. Volgens hem is Hardy een seriemoordenaar geworden, nadat hij medicatie is beginnen te nemen voor zijn Parkinson. De neuroloog sluit niet uit dat het aan die medicatie zelf ligt. Ze geeft hem een oncontroleerbare seksdrift, en zou hem kunnen aanzetten tot lustmoorden.

Het is op vraag van de advocaat van Hardy dat neuroloog Chris Van Der Linden de medische toestand van de seriemoordenaar komt bespreken. In 2006 stellen dokters de ziekte van Parkinson vast bij Hardy. Vanaf 2010 neemt hij ook medicatie, onder meer Mirapexin. Een van de bijwerkingen is de impulscontrolestoornis. Dat betekent dat je er niet aan kan weerstaan jezelf of anderen te beschadigen.

“Dat kan leiden tot gokverslaving, verhoogde kooplust, hyperseksualiteit”, zegt Van Der Linden, neuroloog aan het AZ Sint Lucas. “En zelfs pedofilie, of in het geval van de heer Hardy, lustmoorden.”

Mogelijk bijwerkingen

Lang niet alle Parkinsonpatiënten krijgen last van die bijwerkingen, zegt de neuroloog. Het gaat om een hele kleine groep mensen met een voorgeschiedenis van verslavingen en depressies.

Maar heeft de medicatie dan van hem een seriemoordenaar gemaakt? “Dat is een beetje de theorie die erachter zit, ja”, reageert hij. Bij andere medicatie waren de feiten misschien niet gebeurd?

“Het is zeer aannemelijk dat, had hij die medicijnen niet gehad, dat de impulscontrole in een mindere mate aanwezig was geweest of misschien zelfs niet aanwezig was geweest”, klinkt het.

Verslaafd aan alcohol en cocaïne

Hardy is verslaafd geweest aan alcohol en cocaïne. Daarom is ook toxicoloog Jan Tytgat opgeroepen. Hij nuanceert.

“Er is inderdaad een drang waar een probleem mee is, je kan het minder inperken”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. “Maar absoluut geen elementen, geen wetenschap om te zeggen: er is dwangmatig gedrag.”

Het is dus niet zeker dat de medicatie van Hardy een seriemoordenaar maakte.

Ontoerekeningsvatbaar?

Morgen gaan psychiaters verder in op de discussie. Met als belangrijkste vraag: maakte de medicatie Hardy op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar of niet.