Schoten gelost op Antwerpse ring tijdens politieachtervolging

In Antwerpen zijn vrijdagavond drie mannen opgepakt na een achtervolging die startte in Nederland en eindigde op de Antwerpse ring ter hoogte van Borgerhout. Dat bevestigt het Antwerpse parket zaterdag. Nadat de wagen van de drie tot stilstand was gebracht en ze te voet verder probeerden vluchten, loste de politie enkele waarschuwingsschoten waarna ze ingerekend konden worden.

Vrijdagavond kreeg de politie melding van een achtervolging, nadat een wagen met drie inzittenden zich van een controle van de Nederlandse politie had proberen onttrekken. De verdachten braken meerdere verkeersregels kwamen uiteindelijk op de Antwerpse ring terecht.

Daar probeerde de politie het voertuig tot stilstand te brengen door een spijkereg op de baan te leggen. Die probeerden de verdachten nog ontwijken, een manoeuvre waarbij ze tegen de flank van een politiewagen botsten waarna ze uiteindelijk toch lekreden op de spijkereg.

Eenmaal gestopt, probeerden de drie mannen van Iraaks-Koerdische afkomst nog te voet te vluchten. Nadat de politie enkele waarschuwingsschoten loste konden ze staande gehouden worden.

Over de reden van hun vlucht is voorlopig niets bekend. De drie mannen zullen in de loop van zaterdag ondervraagd worden.