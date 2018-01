School vroeger dicht door griep

Op scholen is er een echte griepepidemie aan de gang. Niet alleen leerlingen, maar ook veel leerkrachten zijn daardoor afwezig. Op het Atheneum Wispelberg in Gent mogen de leerlingen daardoor vroeger naar huis.

De leerlingen kregen deze ochtend een sms waarin stond dat leerlingen de school uitzonderlijk om 11 uur mochten verlaten door het groot aantal afwezige leerkrachten. Zeker vijf leerkrachten zitten thuis met griep.

Ook in andere scholen is het een echt probleem, zegt het Gemeenschapsonderwijs, want nu vervanging vinden is niet zo gemakkelijk.