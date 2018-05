School Luik opnieuw open

Het atheneum Léonie de Waha, waar Benjamin Herman dinsdag een poetsvrouw heeft gegijzeld, is vandaag weer open. Er zijn nog geen lessen, maar de leerlingen kunnen hun spullen ophalen en wie wil, krijgt begeleiding om te verwerken wat er gebeurd is.

Tijdens de aanslag was het alle hens aan dek in de school. Herman gijzelde de poetsvrouw, alle leerlingen werden via een achterdeur in veiligheid gebracht.

Voor de leerlingen is het dan ook raar om nu terug te zijn. De school zet het CLB en de leerkrachten in om de terugkeer zo normaal mogelijk te laten verlopen, al is dat niet altijd evengemakkelijk.