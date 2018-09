Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat ze elke dag of toch vaak stress ervaren op school. Voor kinderen op de lagere school zijn er geen exacte cijfers, maar ook daar is het probleem groot blijkt uit een rondvraag van het socialistische ziekenfonds. Het ziekenfonds roept scholen dan ook op om al in het lager onderwijs met kinderen rond stress te werken.