Schokkende beelden: Animal Rights filmt hoe kalveren mishandeld worden in slachthuis in Hasselt

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft vandaag schokkende beelden naar buiten gebracht uit een Vlaams slachthuis. Na Izegem en Tielt heeft een onderzoeksteam van de organisatie in september verborgen camera’s geplaatst bij slachthuis VanDrie in Hasselt. Animal Rights vraagt in het persbericht dat de Vlaamse overheid of VanDrie zelf het slachthuis onmiddellijk sluiten. VanDrie ontkent echter stellig dat er in het slachthuis dieren mishandeld worden. “Daar klopt helemaal niks van”, klinkt het.