Scheldende agent krijgt geen straf

De agent uit Turnhout die ermee dreigde enkele Ierse toeristen "in het hoofd te schieten", krijgt geen sanctie. Dit weekend dook een filmpje op waarop te zien is hoe de man helemaal door het lint gaat tegen twee Ieren op een camping in Kasterlee. Zijn korpschef geeft toe dat zijn taalgebruik fout was, maar zegt dat de agent wel correct gehandeld heeft.

Dit weekend dook het filmpje op verschillende kanalen op. Daarop is te zien hoe een politieagent hard uithaalt naar twee Ierse gezinnen op een camping in het Antwerpse Kasterlee. De uitbater van de camping had de politie erbij gehaald omdat de twee gezinnen al er al een maand verbleven zonder te betalen. Daarnaast veroorzaakten ze volgens de uitbater ook veel overlast.

“Ik haat jullie. Als het van mij afhangt: knal, in jouw hoofd en knal, in jouw hoofd. Dat wil ik doen”, klinkt het in de video waarop de agent herkenbaar in beeld te zien is. "Als het aan mij lag, zou ik dat doen. Recht door je hoofd. Waarom? Omdat je waardeloos bent.”

Fout taalgebruik

De korpschef van de agent in kwestie geeft toe dat de politieagent een ander taalgebruik had moeten hanteren, maar zegt dat hij wél correct gehandeld heeft. “Als mensen al een maand aan een stuk meerdere verwittigingen hebben gekregen dat ze de camping moeten verlaten, en nu komt een interventieploeg om dat eigenlijk af te dwingen... Dan kan je je wel inbeelden dat daar een bepaalde discussie aan vooraf gegaan is”, zegt Roger Leys, korpschef van politiezone Turnhout.

“En daar is fout woordgebruik gebeurd, dat is duidelijk. Maar de daden waren wel correct, de ploeg heeft geen enkel geweld moeten gebruiken.”

Correct gehandeld

De agent werkt al een tiental jaar bij de politie van Turnhout. Zijn korpschef blijft achter hem staan: er komt géén straf of schorsing. “Uiteraard is hem al meegedeeld dat het woordgebruik fout was”, zegt Leys. “Dat weet hij ondertussen ook, hij is ook onder de indruk daarvan. Maar de betrokkene heeft wel correct gehandeld, en dat is uiteindelijk toch het belangrijkste bij zo'n belangrijke interventie."

De Ierse gezinnen zijn intussen vertrokken. Ze hebben géén klacht ingediend tegen de agent.