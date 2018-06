Scheiden met akkoord wordt makkelijker

Vanaf 1 september wordt het gemakkelijker om te scheiden. Als beide partners het eens zijn én een goede regeling hebben uitgewerkt, kan het schriftelijk zonder dat je in persoon voor de rechtbank moet verschijnen.

Vroeger moest je minimaal één keer voor de rechter verschijnen als je nog geen zes maanden apart woonde. “

“Dat was een echte zitting waar je bij de rechter kwam en de rechter je moest vragen of je nog altijd verder wou met die echtscheiding”, zegt advocate Claudia Van de Velde. “De wetgever heeft scheiden met onderlinge toestemming een stuk makkelijker willen maken waardoor die zitting nu niet meer aan de orde is. Heel de procedure verloopt nu schriftelijk.”

Akkoord

Voor alle duidelijkheid: het kan alleen als je het allebei eens bent over de verdeling van het gezinsvermogen, zoals de woning, de leningen, en zelfs verzekeringen. Daarnaast moet er ook een akkoord bestaan over alle familiale kwesties: dat gaat dan over de kinderen, waar wonen ze en wanneer, en ook het onderhoudsgeld.

“Ik denk dat het nu vooral de bedoeling is om de mensen er toe te brengen te kiezen voor overleg in de plaats van jarenlang in een vechtscheiding verwikkeld te geraken”, zegt Van de Velde nog.

Toch nog controle

Je moet dan wel niet meer naar de familierechtbank, maar daar controleren ze alles wel.

“Er is nog altijd een grondige check bij de rechtbank of alles is zoals het hoort. Maar dit is een overeenkomst die voor een enorme lange periode z'n gevolgen heeft”, besluit Van de Velde. “Ik zeg dan ook tegen de mensen: laat je bijstaan door een specialist ter zake, zodanig dat de rechten van beide kanten goed gevrijwaard zijn.”