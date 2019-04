Schapenboeren protesteren met hun kuddes op straat

In het noorden van Limburg zijn boze schapenhouders vandaag mét hun schapen de straat opgetrokken. Ze pikken het niet dat de oveheid hen niet terugbetaalt als ze hun schapen willen beschermen tegen wolven. Particulieren krijgen wél 80 procent van hun uitgaven terug. Minister Van Den Heuvel van Natuur en Landbouw belooft de landbouwers straks ook te vergoeden, maar zij willen méér.

De beloofde tachtig procent subsidie die de schapenboeren in Noord-Limburg zouden krijgen voor het omheinen van hun weides tegen de wolf, blijkt minder rooskleurig dan verwacht.

Wie een landbouwnummer heeft, krijgt subsidies uit een ander potje, wat op ongeveer vijftien procent van het bedrag uitdraait. “Tijd voor actie. We brengen vrijdag onze schapen naar de weides via de grote wegen, verkeer of geen verkeer”, zegt schapenboer Johan Schouteden.