Schaatsen tijdens dooi in Deinze

Schaatsen zat er vandaag in Vlaanderen niet meer in. Alhoewel, de burgemeester van Deinze gaf vanmorgen schaatsers toch nog de toelating om op het ijs te gaan op een oude zij-arm van de Leie en hij deed dat zelf ook. Al vrij vlug bleek dat het eigenlijk onverantwoord was.

Het ziet er idyllisch uit: schaatsen op een oude arm van de Leie in Astene bij Deinze, maar eigenlijk is het levensgevaarlijk. Het ijs is 6 cm dik bij temperaturen van 5 graden, je zakt er zo doorheen. De burgemeester komt zelf ook nog even schaatsen. Maar na amper vijf minuten beseft hij dat het eigenlijk te gevaarlijk is en moet iedereen van het ijs.