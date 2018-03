Russisch spionkoppel staat hier terecht

In Brussel is het proces begonnen tegen een koppel Russische spionnen. Ze hebben jarenlang in ons land gewoond onder een valse identiteit - die ze opmerkelijk genoeg kregen via twee Belgische consuls. De consul die nog leeft, staat nu samen met het koppel terecht voor omkoping en valsheid in geschrifte.

Het spionnenkoppel staat terecht omdat ze diplomaten omkochten om zo in de jaren 90 een dubbelleven op te bouwen in ons land als Maurice en Irène. Dat dubbelleven werd grondig voorbereid.

Valse geboortebewijzen

Diplomaten in Latijns-Amerika werden omgekocht om valse geboortebewijzen te maken. Op basis van die documenten geven de Belgische consuls in Rome en Casablanca hen dan een identiteitskaart. Daardoor kunnen de twee zonder problemen in België gaan wonen, waar ze verder hun dubbelleven opbouwen, om uiteindelijk in Italië echt aan de slag te gaan als spion.

In 2012 ontdekken de Belgische veiligheidsdiensten de identiteitsfraude, maar de twee zijn dan al van de radar verdwenen. Ze riskeren zes jaar cel. De kans is dus klein dat het spionnenkoppel ooit nog opduikt in ons land.