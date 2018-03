Rush op carwash na ‘vuil weer’

In de carwashes is het al sinds gisterenmiddag erg druk, en dat zal de komende dagen ook zo zijn. Iedereen wil zijn auto zo snel mogelijk weer proper hebben na die dagen van sneeuw, ijs en strooizout. Want als dat winterse vuil er te lang op blijft, kan het voor blijvende schade zorgen aan de carrosserie.

Resten van strooizout en natte sneeuw. Onze auto's kregen het de voorbije dagen zwaar te verduren. Voor de uitbaters van carwashes zijn het topdagen.

In Kontich zorgt een carwash bijvoorbeeld voor tweehonderd propere auto's per uur, ofwel 1.400 in totaal vandaag. Klanten staan in lange rijen aan te schuiven, tot op straat.

Zout onder auto

"Het zout kruipt overal, ook onder de wagen. Alle sensoren kunnen zeker aangetast worden door het zout”, zegt Dirk Finkh, carwashmedewerker. “Dus als u uw wagen laat wassen, laat dan alsjeblieft ook een bodemreiniging doen zodat zeker al het zout verwijderd is van heel je wagen. Alle lakken zijn tegenwoordig ook watergedragen, die kunnen ook aangetast worden door het zout."