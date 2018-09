In het Limburgse Overpelt heeft het Natuurhulpcentrum een ringslang van onder de motorkap van een wagen moeten bevrijden. Het is uitzonderlijk dat de dieren zo dicht in de buurt van mensen komen, aangezien ze in waterrijke gebieden leven. De ringslang wordt de afgelopen jaren steeds vaker gezien in Limburg. ze is niet giftig, maar kan wel tot een meter lang worden.