Rijbewijs inleveren? Niet gecontroleerd!

Zeker 5.500 Belgen hebben vorig jaar opnieuw een rijproef moeten afleggen of medische testen om te zien of ze nog wel met de auto kunnen rijden. Dat zijn dan vooral mensen met een medische aandoening of hardnekkige verkeersovertreders. Eén op de tien was niet geslaagd. Die mensen moeten dan vrijwillig hun rijbewijs gaan inleveren. Maar daar is geen enkele controle op.

Alan is 41 en moet opnieuw zijn rijproef afleggen bij VIAS, het Veiligheidsinstituut. Vijf jaar geleden onderging hij een zware rugoperatie, daarbij zijn zenuwen geraakt en Alan had geen gevoel meer in zijn benen. Zijn job in de horeca te zwaar geworden en daarom wil hij zich omscholen tot vrachtwagenchauffeur.

Maar voordat Alan aan die opleiding mag beginnen, moet hij eerst zijn rijgeschiktheid laten testen gezien zijn medische voorgeschiedenis. Na zijn rijproef en medische controle is Alan geslaagd. Maar tien procent haalt het niet, voornamelijk 65-plussers. “De mensen die niet geslaagd zijn moeten met het attest en hun rijbewijs naar het gemeentehuis gaan en hun rijbewijs inleveren”, klinkt het bij Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van Vias.

Wie zijn rijbewijs niet inlevert bij ongeschiktheid krijgt bij een ongeval problemen met de verzekering. Vias wil daarom dat die rijbewijzen automatisch worden ingetrokken.