Regeringsleiders uitgefloten bij aankomst Jubelpark

Een honderdtal betogers zijn vanavond samengekomen aan de Kleine Wetstraat in Brussel om de regeringsleiders aan het Jubelpark uit te fluiten. Daarmee spreken ze zich uit tegen de politieke druk van de NAVO en de enorme investering in Defensie. De manifestatie was een initiatief van de actiegroep Agir Pour La Paix.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark vormen het decor voor de officiële diners. Er zijn in totaal 55 delegaties aanwezig, onder wie de staats- en regeringsleiders van de 29 NAVO-lidstaten.

Nucleaire wapens

Die gelegenheid gebruiken de actievoerders om hun onvrede uit te spreken over de werking van de NAVO en de druk van Donald Trump op de defensie-uitgaven. Als teken van vrede droegen de actievoerders enkele grote witte origami vogels.

"Ze zijn een internationaal symbool van vrede en ook een teken van onze strijd tegen nucleaire wapens. België kan een symbool zijn van de denuclearisatie en moet de wapens in Kleine Brogel weghalen", vertelt Sara van Agir Pour La Paix.

"Geen geld voor oorlog"

De manifestanten lieten zich vaak horen: "Dit is hoe democratie eruit ziet", "geef de macht aan het volk", "geen geld voor oorlog" en "neen tegen de NAVO", waren enkele van de vele leuzen die ze luidkeels riepen. Telkens er een wagen van een regeringsleider onder politiebegeleiding aan het Jubelpark aankwam, werd deze getrakteerd op een fluitconcert.