Recordvangst cocaïne in Antwerpen

In de haven van Antwerpen is nog nooit zoveel cocaïne onderschept als vorig jaar. De politie en de douane hebben veertig ton in beslag genomen, goed voor meer dan tien miljoen euro.

Het aantal cocaïnetransporten dat ontdekt werd, bleef wel gelijk. Dat wijst erop dat criminelen steeds grotere hoeveelheden smokkelen.

Daarbij gaan ze ook steeds inventiever te werk, zegt Stanny De Vlieger, directeur van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. “Je ziet dat er verschillende manieren zijn om cocaïne naar Europa te brengen. Eén manier is bijvoorbeeld het drenken van cocaïne in kledij of in potten confituur."

De politie en de overheden werken nu samen aan een stroomplan dat de drugsproblemen moet aanpakken.