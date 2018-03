Recordvangst aan namaakspeelgoed in 2017

De cel Namaak van de FOD Economie heeft vorig jaar 350.000 stukken speelgoed in beslag genomen, en dat is een record. Er werden in totaal 432.531 namaakspullen in beslag genomen, wat net iets minder is dan in 2016 (432.727), maar het aandeel speelgoedartikelen lag beduidend hoger.

Daardoor ligt de waarde van de namaakspullen in 2017 wel zo’n acht miljoen euro lager dan in 2016. 7,7 miljoen euro tegenover 16 miljoen in 2016 om precies te zijn. In totaal hebben de inspectiediensten op tien jaar tijd wel voor 100 miljoen euro aan namaakspullen van de markt gehaald.

1 grote vangst

Dat tachtig procent van alle spullen vorig jaar speelgoedartikelen waren, heeft vooral te maken met één grote vangst. Die vangst kwam er na controle van kraampjes op de zeedijk. De namaakgoederen die daarbij ontdekt werden, hebben geleid naar het magazijn van een groothandelaar in Brussel met honderdduizenden stuks namaakspeelgoed en namaakelectronica.

"We hebben die dader daarbij ook op heterdaad kunnen betrappen toen hij stickers met merknamen aan het aanbrengen was op artikelen", aldus minister Peeters. Omdat het gaat om namaak is het speelgoed - gaande van knuffels tot autootjes - van slechtere kwaliteit en kan het zelfs gevaarlijk zijn, zeker voor kleine kinderen.

Het speelgoed kan bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen bevatten of er kunnen kleine onderdelen afbreken die kleine kinderen kunnen inslikken.

Online

Voor het aanbieden van namaakproducten maken bendes vaak gebruik van sociale media en internet. In 2017 sloot de FOD Economie meer dan 3.000 websites die namaak verkochten. Ook dat is een record.