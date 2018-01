Recordaantal vakantiejobs deze zomer

Pretpark Walibi is op zoek naar 600 nieuwe jobstudenten, voor al het werk in het hoogseizoen. Experten zeggen aan VTM NIEUWS dat ze er snel bij moeten zijn om andere bedrijven voor te zijn, want de economie draait goed tegenwoordig.

In Walibi lopen de kandidaturen van jobstudenten nu al massaal binnen. Voor het eerst kunnen de kandidaten zich online in een filmpje voorstellen. Zo kan Walibi zien hoe ze interageren met het publiek, wat belangrijk is voor jobstudenten die in contact komen met het publiek.

Seizoensarbeiders

Walibi zoekt voor de zomer in totaal 600 mensen. Zowel jobstudenten als seizoensarbeiders. Dat Walibi al zo vroeg in het jaar begint te zoeken, is geen toeval zo weten experten. “Walibi is een sterke gebruiker en weet dat er schaarste is, dus is dit te verwachten”, zegt Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad.

Economische groei

Vorig jaar was een recordaantal van 500.000 studenten aan de slag. Dit jaar zullen dat er wellicht nog meer worden door de economische groei. “Vorig jaar was er een economische groei van 1,7 procent, dit jaar wordt 2,4 procent verwacht. Bedrijven gaan extra vacatures hebben en daar zullen studenten van profiteren.”

De campagne van Walibi is nog maar net van start en al duizend kandidaten hebben hun cv doorgestuurd.