Recordaantal fietsongevallen in 2018: Joren (12) is slachtoffer

Nooit eerder gebeurden in ons land zo veel ongevallen met fietsers als vorig jaar. Bijna 10.000, dat blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut Vias. Dat zijn bijna 10.000 gewonde fietsers, en helaas ook 44 fietsers die overleden zijn. Hun veiligheid blijft een groot pijnpunt, zegt Vias. Joren (12) is in september vorig jaar aangereden door een auto, en getuigt daar nu over aan VTM NIEUWS.

Bij zijn ongeval breekt Joren z'n been en loopt een zware schedelfractuur op - hij ligt drie maanden in het ziekenhuis.

Fysiek herstelt Joren vrij goed, hij is erg gemotiveerd om verder te blijven werken.

Vorig jaar vonden er 9.955 ongevallen plaats met fietsen, dat is 9% meer dan het jaar ervoor. Daarbij raakten 10.070 mensen gewond, een stijging van bijna 10%. 44 fietsers kwamen om, het jaar ervoor waren dat er nog 40.