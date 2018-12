Reconstructiebeelden tonen hoe Alexandru C. slachtoffer Sofie Muylle over strand sleept

Vanochtend houden politie en gerecht een reconstructie van de dood van Sofie Muylle (27). Volgens experts stierf ze “het meest waarschijnlijk” aan onderkoeling. De Roemeen Alexandru C. (24) beweert al sinds dag één dat ze nog leefde zolang hij bij haar was. Om dat te bewijzen, maakte hij een reeks filmpjes, geluidsopnames en zelfs selfies terwijl hij zeulde met haar lichaam. Ook hij is vandaag aanwezig bij de reconstructie.

De reconstructie begon vanochtend op de zeedijk, waar Alexandru C. moest tonen waar en hoe hij Sofie Muylle ontmoette. Daarna ging iedereen naar het strand waar de verdachte moest tonen hoe hij haar lichaam wegsleepte. Dat gebeurde niet met een pop maar met een figurante.

Bekijk ook: