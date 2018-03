Het is 'Week van de Zorg' en daarom organiseert Rode Kruis-Vlaanderen morgen een reanimatiemarathon. VTM NIEUWS lijst daarom nog eens op met welke twee simpele stappen je iemand zijn leven kan redden.

Alle hogescholen in Vlaanderen en Brussel en heel veel scholen uit het Hoger Beroepsonderwijs (HB05) openen morgen de deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in zorgopleidingen. Op die manier willen de organisatoren hun kennis over reanimatietechnieken overbrengen aan het brede publiek.