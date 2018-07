Rampoefening Gentse Feesten draait uit op flop

In Gent hebben de brandweer, politie en medische diensten een ramp met dodelijke slachtoffers tijdens de Gentse Feesten geoefend. Volgens het rampscenario is op de terreinen van Batacratie een tiental bezoekers onder een ingestorte stelling beland. De oefening verliep allesbehalve vlot. De hulpdiensten kwamen te laat aan en slachtoffers lagen in de weg. Vanavond volgt er nog een test met BE-Alert.

De oefening was aangekondigd om 12.30 uur bij CirQ in de Willem de Beersteeg. De eerste medische diensten kwamen aan rond 12.45 uur en brandweerlui haalden mensen onder het puin vandaan. Er werd ook een perimeter ingesteld.

Te weinig hulpverleners

"We zullen kijken aan welke snelheid de diensten ter plaatse waren", zegt burgemeester Daniël Termont, die nog een grondige evaluatie belooft. "Na een halfuur waren hier slecht twee verplegers, veel te weinig voor zoveel slachtoffers." De locatie van slachtoffers die de eerste hulp hadden gekregen, hinderde soms andere diensten.

BE-Alert

De stad Gent zal om 18.30 uur ook een Alert-sms uitsturen met de alarmeringstool BE-Alert. Alle feestvierders die zich op dat moment in de Gentse Feesten-zone bevinden, zullen een dergelijke sms ontvangen, ook als ze nog niet ingeschreven zijn op de sms-dienst.