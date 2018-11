Ramkrakers in Kuurne maken tienduizenden euro’s buit … in drie minuten

In het West-Vlaamse Kuurne hebben dieven tienduizenden euro’s buit gemaakt bij een ramkraak in Elektrozaak Tiger Experience. De daders waren amper drie minuten in de winkel. De zaakvoerder is vrijwel zeker dat de daders vorige week op verkenning zijn gekomen. Van de daders is nog geen spoor.

Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe dieven met een hamer de vitrine van de zaak inkloppen. Binnen nemen ze een hele reeks laptops, tablets en smartphones mee. De buit loopt in de tienduizenden euro’s, bovenop de schade aan de vitrine die zo’n 10.000 euro bedraagt.

Op de beelden is te zien hoe snel de daders te werk gaan. In amper drie minuten was de buit binnen. De politie was snel ter plaatse, maar de daders waren toen al weg en worden nog steeds gezocht.

De zaakvoerder heeft sterke vermoedens dat de daders vorige week nog op verkenning kwamen. Op bewakingscamerabeelden van vorige week is te zien hoe mannen de vitrine aandachtig bestuderen en de elektronica die ze gestolen hebben, bekijken.