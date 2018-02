Proximusklanten betalen te veel voor decoder

Er hebben nog maar driehonderd klanten van Proximus een schadevergoeding gevraagd omdat ze te veel betaald hebben voor de huur van een digitale decoder, terwijl daar misschien wel 30.000 mensen aanspraak op kunnen maken. Volgens Test-Aankoop komt dat omdat Proximus er bewust onduidelijk en zelfs foutief over communiceert. Maar misschien vinden klanten het ook gewoon niet de moeite, het gaat om veertig euro.

Het gaat om de V3, de digitale decorder van Proximus die vanaf 31 januari 2017 niet meer zou functioneren. Meer dan 30.000 klanten moesten zich een nieuwe aanschaffen maar konden die, volgens Proximus, een jaar lang gratis huren.

Test-Aankoop stapte naar de rechter, die verklaarde de klacht ontvankelijk maar alle betrokken klanten moesten zich wel kenbaar maken. Maar tot nu hebben nog maar driehonderd klanten dat gedaan. Volgens Test-Aankoop omdat Proximus hen een heel onduidelijke brief heeft gestuurd die ook inhoudelijk niet klopt.

Melden bij de griffie

“Daar staan zaken in zoals dat de consument zelf de schade moet bewijzen maar in het vonnis van de rechtbank is daar nergens iets over te vinden”, zegt Simon November van Test-Aankoop.” Mensen die zo’n decoder hebben gehuurd, die op de vraag van Proximus in 2016 zijn ingegaan, die vallen de facto onder de scoop van dit dossier en zij kunnen zich gewoon melden via een gewone brief bij de griffie van het Hof van Beroep.”

Misschien vinden veel klanten het ook niet de moeite: de eventuele schadevergoeding is maar 40 euro. Dat klopt, zegt Test-Aankoop, maar het is ook een princiepskwestie.

Proximus is verwonderd over de reactie van Test-Aankoop en zegt dat de brief die ze naar de klanten heeft gestuurd wél correct is.