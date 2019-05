Proces gestart tegen man die moeder vermoordde en haar bankrekening plunderde

In Gent is de assisenzaak begonnen tegen een man van 42 die drie jaar geleden z'n moeder vermoordde. Hij verstopte haar lichaam achter een gastank in een steeg en plunderde haar bankrekeningen. Omdat de vrouw weinig vrienden had en nauwelijks contact met haar familie, duurde het een jaar voor iemand alarm sloeg.

In 2016 na een hevige ruzie over geld slaat hij zijn moeder van 66 dood. Volgens zijn advocaat het gevolg van een slechte opvoeding en blijven samenwonen met haar.

Na de moord wikkelt hij het lichaam van zijn moeder in plastic zakken en dumpt het achter een gastank in de buurt van een bos.

Een jaar lang betaal hij de huur van het appartement maar slaapt zelf op hotel en plundert de rekeningen van zijn moeder. Hij haalt in totaal meer dan 50.000 euro af om zijn alchohol pillen en drugsverslaving betalen.

De vrouw had amper familie of vrienden als die vragen waar ze is zegt de beschuldigde ze is verhuist ik weer niet waar ze nu woont. Tot een broer het verdacht vindt en naar de politie stapt.

De zoon bekent even later de moord. Hij riskeert levenslang, volgende week donderdag beslist de jury welke straf ie krijgt.