Prins Laurent voelt zich in steek gelaten door politici

Prins Laurent is zwaar ontgoocheld over de discussie rond Libisch geld, afgelopen donderdag in het parlement. De prins vecht al maanden om 50 miljoen euro terug te krijgen van Libië, en voelt zich in de steek gelaten door de politici. Dat zei hij vanmiddag in een hondenkapsalon in Brussel, waar zijn stichting honden van kansarmen een gratis opknapbeurt gaf.

Donderdag nog moesten de voormalige ministers van Financiën, waaronder Didier Reynders en Steven Vanackere, uitleg geven over de twee miljard euro Libische gelden die in ons land zijn verdwenen. Tegelijk wacht prins Laurent al vier jaar op 50 miljoen euro van Libië voor een afgesprongen bebossingsproject. De prins haalt uit naar de ministers die elkaar de schuld gaven.