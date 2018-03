Prins Laurent: "Ik ben niet van streek"

Prins Laurent wil niet reageren op de knip in zijn dotatie die gisteren bevestigd werd door een speciale Kamercommissie. “Ik ben niet van streek”, reageerde de prins in een korte reactie aan VTM NIEUWS.

De prins bezocht vanmiddag het Leger des Heils in Brussel. VTM NIEUWS vroeg hem daar wat hij ervan vindt dat hij het dit jaar met 46.000 euro minder moet doen, maar meer dan "ik ben niet van streek", wou hij niet.

Gisteren heeft een speciale commissie in het federaal parlement de gedeeltelijke intrekking van zijn dotatie goedgekeurd. Prins Laurent zal vijftien procent van zijn dotatie verliezen omdat hij vorige zomer zonder toestemming in uniform naar een viering van het Chinese leger was geweest. Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken.

